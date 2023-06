WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, April 2023 40,2 Millionen +12,4 % zum April 2022 -0,2 % zum April 2019 Im April 2023 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 40,2 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 12,4 % mehr als im April 2022. Das Vorkrisenniveau wurde fast wieder erreicht: Gegenüber April 2019, dem Vergleichsmonat vor der Corona-Pandemie, lagen die Übernachtungszahlen nur noch um 0,2 % niedriger.

Tourismus in Deutschland im April 2023

Tourismus in Deutschland im April 2023 12,4 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr, Vor-Corona-Niveau fast wieder erreicht

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer