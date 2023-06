Azista BST Aerospace führt den ersten Satelliten aus seiner Massenproduktionsfabrik ein

HYDERABAD, Indien, AHMEDABAD, Indien und BERLIN, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Azista BST Aerospace, ein Unternehmen, das die Massenproduktion von Satelliten für den Weltmarkt in Indien plant, wird am 12 . Juni, 23:19 Uhr MEZ, seinen ersten Satelliten ABA First Runner (AFR) an Bord einer SpaceX Falcon-9-Rakete im Rahmen der Transporter 8 Mission starten.

Azista BST Aerospace engagiert sich für Indiens Initiativen „Atmanirbhar Bharat" und „Make in India". Managing Director Srinivas Reddy Male sagte: „Die Einführung von AFR markiert einen spannenden Anfang, um die Realisierung von Satellitenkonstellationen für verschiedene Anwendungen zu unterstützen. Unser Werk in Ahmedabad ist bereits auf die Produktion von 10 dieser Satelliten im Jahr 2024 eingestellt."

Director Sunil Indurti erklärte: „Azista BST Aerospace lädt Forscher und Organisationen, die an der Nutzung neuer Satellitendaten für verschiedene geospatiale Anwendungen interessiert sind, ein, sich mit uns in Verbindung zu setzen und diese spannende Möglichkeit zu nutzen."

Azista BST Aerospace ist bereits dabei, die nächste Reihe von Satelliten zu realisieren, um seine Fähigkeiten mit vielseitigen Nutzlasten mit seinen modularen Satellitenbussen zu demonstrieren. Mehrere dieser Satelliten werden in den nächsten 12-24 Monaten gestartet, um ein Weltraumerbe zu etablieren und vertikal integrierte Produktionskapazitäten aus Indien zu festigen.

Azista BST Aerospace Pvt. Ltd. (ABA) ist ein Joint Venture zwischen Azista Industries Pvt. Ltd. und der Berlin Space Technologies GmbH. ABA besitzt und betreibt ein Werk in Ahmedabad, Indien, zur Herstellung kleiner Satelliten in Indien für den globalen Markt. Die installierte jährliche Produktionskapazität von ABA von 100 Mikrosatelliten macht es zur größten Satellitenproduktionsanlage in Indien. Das Unternehmen betreibt eine 50.000 Quadratmeter große Anlage mit hochmoderner Infrastruktur zur Entwicklung und Herstellung hochzuverlässiger Raumfahrtsysteme.

