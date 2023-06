Starke Vorgaben aus New York und die Hoffnung auf konstruktive Inflationsdaten am Nachmittag sorgen für gute Stimmung auf dem Frankfurter Börsenparkett. Sollten die Preise in den USA auch im Mai langsamer gestiegen sein und sich damit der Abwärtstrend in der Inflation bestätigen, dürften neue Rekorde im DAX nur eine Frage von Stunden sein. Vor allem diejenigen Anleger, die bislang skeptisch der Rally gegenüberstanden, treiben die Kurse derzeit weiter nach oben, da sie nicht länger zusehen wollen und können, vor allem wenn es um professionelle Vermögensverwalter und Fondsmanager geht.

Das gilt auch für die anhaltende Rally der großen US-Technologieunternehmen wie Apple, Amazon, Tesla, Nvidia und Microsoft. Die Apple-Aktie schloss gestern auf einem Rekordhoch, nachdem es in der vergangenen Woche nach der Vorstellung des Vision Pro Mixed-Reality-Headsets noch abwärts ging. Mit den gestrigen Gewinnen hat Apple in diesem Jahr mehr als 41 Prozent zugelegt. Inmitten der Turbulenzen im Bankensektor zu Beginn des Jahres wurde die Aktie als sicherer Hafen angesehen, Anleger werden von der Stärke der Bilanz, den Dividenden und den dauerhaften Ertragsströmen angelockt. Und bei Tesla verlieren die Leerverkäufer seit nunmehr zwölf Tagen immer mehr Geld und auch so langsam die Geduld, weshalb hier die Kurse auch durchaus noch weiter steigen könnten.