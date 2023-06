Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) legte innerhalb des kurzen Zeitraumes vom 28.9.22 bis zum 21.4.23 um 64 Prozent von 149,20 Euro auf bis zu 245,10 Euro zu. Danach konsolidierte die Aktie bis Ende Mai auf bis zu 216 Euro, um nach einer generellen Kaufempfehlung für Rüstungsaktien und deren Zulieferern wieder zuzulegen. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 228,20 Euro.

Wegen ihrer starken Position in bezug auf Wartung und Nachrüstung in der zivilen Luftfahrt bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 295 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest wieder auf 240 Euro zulegt.