Dürr baut Automatisierungsgeschäft mit Übernahme aus - Kurssprung

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Dürr baut sein Geschäft mit Automatisierungstechnik mit der Übernahme von BBS Automation aus Bayern aus. Abhängig von der Entwicklung der diesjährigen Ergebnisse von BBS liege der Unternehmenswert des Kaufs bei rund 440 bis 480 Millionen Euro, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Bietigheim-Bissingen mitteilte. Mit dem Schritt soll der Umsatz in der Automatisierungstechnik im kommenden Jahr mehr als verdoppelt werden. Der Deal soll bis Ende des dritten oder Anfang des vierten Quartals abgeschlossen sein. An den Prognosen für das Tagesgeschäft 2023 ändert sich erst einmal nichts. An der Börse schoben die Nachrichten die Dürr-Aktie deutlich an.

Das Papier notierte am Vormittag mit einem Kursplus von 4,3 Prozent auf 29,80 Euro an der Spitze des Index der mittelgroßen Börsenwerte MDax. Der Kurs ist ohnehin im Aufwärtsmodus, seitdem die Aktie im Mai nach einer längeren Konsolidierung auf den tiefsten Stand seit Anfang November 2022 gefallen war. Dank der jüngsten Kursgewinne ist das Minus seit dem Jahreswechsel inzwischen auf rund sechs Prozent geschmolzen.