Auf der Intersolar präsentiert "Omnis Power" doppelseitige Solarzellen der neuen Generation "Top coin N-Type" / Und bald wird in Italien eine der modernsten Fabriken für Solarzellen eröffnet (FOTO)

München (ots) - Vor einem guten Jahrzehnt schloss sich eine Gruppe führender

Unternehmer zusammen, um ein neues Kapitel in der Branche der regenerativen

Energie zu schreiben. Sie gründeten dazu Omnis Power, eine heute auf dem Markt

geschätzte Unternehmensgruppe, die von Amerika bis Australien und von Asien bis

Europa tätig ist. Auf der wohl wichtigsten Messe für regenerative Energie, der

internationalen Ausstellung Intersolar, stellt das Unternehmen beidseitige

Solarzellen der neuen Generation "Top coin N-Type" vor. Und in Kürze wird eine

der modernsten Fabriken für Solarzellen in Italien eröffnet.



Die Unternehmensgruppe Omnis Power, die Solarzellen, Akkus und Inverter

herstellt, hat Hauptniederlassungen in Estland und Italien und sich bei

Forschung und Entwicklung in das Spitzenfeld der Konkurrenz gesetzt und ist zu

einem der innovativsten und zuverlässigsten Hersteller von Solaranlagen

geworden.