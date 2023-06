Amazon-Aktie nach bärenstarkem ersten Halbjahr – BofA: Rallye noch nicht vorbei

Seit Anfang Januar steht die Amazon-Aktie fast 50 Prozent im Plus. Wenn es nach den Analysten der Bank of America (BofA Research) geht, hat die Aktie sogar noch mehr Luft nach oben. Analyst Justin Post hat sein Kursziel von 139 auf 154 US-Dollar erhöht. Noch im Dezember 2022 war die Aktie für etwa 81 US-Dollar zu haben.

Für eine neue Studie hat Post die Profitabilität des E-Commerce Geschäfts untersucht. Der massive Ausbau der Kapazitäten nach Ausbruch der Pandemie hatte hier in den vergangenen Jahren auf die Margen gedrückt. "Mit dem Beginn von Covid trat Amazon in einen doppelten Investitionszyklus ein (Fulfillment und Transport), wobei sich die Fulfillment-Lager verdoppelten und die Auslieferungssparte in ihrer Größe über [den externen Logistik-Partner] UPS hinauswuchs. Die beispiellosen Investitionen führten zu einer Verschlechterung der Effizienz mit einem deutlichen Rückgang der Auslastungskennzahlen wie zum Beispiel verkaufte Einheiten pro Quadratmeter."