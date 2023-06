Cyberrisiken Sorglosigkeit deutscher Unternehmen führt zu Schäden in Millionenhöhe (FOTO)

Hamburg (ots) - 2021 wurde eine Sicherheitslücke beim E-Mail-Dienst Microsoft

Exchange öffentlich. Viele Unternehmen in Deutschland haben jedoch auch nach dem

Bekanntwerden nicht oder zu spät reagiert, um diese Lücke zu schließen. Die

Folge sind Schäden in Millionenhöhe. Das ergibt eine aktuelle Analyse des

Risikobewertungstools cysmo.



Anfang März 2021 warnte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

(BSI) vor der Sicherheitslücke Proxylogon bei Microsoft Exchange. Die

Schwachstelle ermögliche es Tätern, auf den betroffenen Servern Daten

abzugreifen oder weitere Schadsoftware zu installieren. Die Bedrohung sei als

äußerst kritisch zu bewerten, dies mache ein sofortiges Handeln notwendig,

warnte das BSI damals.