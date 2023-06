Darum warnt der größte Bär der Wall Street vor einem zweistelligen Crash

Demnach geht Wilson davon aus, dass der S&P 500 in den kommenden zwölf Monaten um etwa drei Prozent auf 4.200 Punkte fallen werde. In einem Bärenmarktszenario könnte der Index sogar auf 3.700 Punkte fallen, was einem Rückgang von etwa 14 Prozent gegenüber dem derzeitigen Stand entspricht. Laut Wilson befinden sich die Aktien inmitten einer "Earnings-Rezession", die noch nicht eingepreist sei. Die Gewinnerwartungen der Wall Street seien zu stabil. Wilson Theorie fußt auf der Annahme, dass die sinkende Inflation die Unternehmensgewinne ebenfalls senken werde.

Der Morgan Stanley-Stratege warnt Anleger davor, in die gleiche wirtschaftliche Falle eines "Boom/Bust-Regimes" wie nach dem Zweiten Weltkrieg zu tappen. Damals hätten Verbraucher ihre überschüssigen Ersparnisse angelegt, was zu einem Anstieg der Inflation und des Aktienmarktes führte, als die Wirtschaft wieder in Gang kam. Es folgte eine Phase höherer Zinssätze, die schließlich eine Baisse und eine Rezession im Jahr 1948 auslöste. Vor dem Eintreten in die Rezession habe es damals jedoch eine beachtliche Bärenmarktrallye gegeben.

"Nach dem Boom im Jahr 1946, der auf das Kriegsende folgte, korrigierte der S&P 500 um 28 Prozent, gefolgt von einer Bärenmarktrallye von 24 Prozent, die fast 18 Monate andauerte. Ein Jahr später fiel der Index auf neue Tiefststände. Bislang scheint dies dem aktuellen Bärenmarkt zu ähneln, der im letzten Jahr um 27,5 Prozent korrigierte und sich nun um 24 Prozent von den Tagestiefstständen erholt hat."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion