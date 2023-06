Leichter Anstieg des verwalteten Vermögens nach signifikantem Rückgang 2021, Stabilisierung auf hohem Niveau



Wien (APA-ots) - Zum Ende des 1. Quartals 2023 wurden in österreichischen Investmentfonds Vermögenswerte von rund 203,6 Mrd.[[1]] (#_ftn1) verwaltet. Es erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorquartal um + 3,4 Mrd. oder + 1,7%. Im Jahresabstand sank es hingegen um - 16,4 Mrd. oder - 7,45%. Der Anstieg des Fondsvermögens im 1. Quartal 2023 resultierte aus 200 Mio. aggregierter Nettomittelzuflüsse, der größte Teil aber auf Marktwertveränderungen ( 3,2 Mrd.). Gegliedert nach

Veranlagungsstrategien wurden zum 31.3.2023 93,9 Mrd. (+0,7% gegenüber dem Vorquartal) in Mischfonds, 54,8 Mrd. (+3,9%) in Rentenfonds, 38,1 Mrd. (+4,5%) in Aktienfonds, 11,0 Mrd. (-3,0%) in Immobilienfonds, 4,4 Mrd. (-13,0%) in kurzfristigen Rentenfonds, 1,1 Mrd. (jährliche Datenbasis) in Private Equity Fonds sowie 0,4 Mrd. (-1,0%) in sonstigen Fonds verwaltet. Langfristig weist der österreichische Fondsmarkt Nettomittelzuflüsse insbesondere bei Mischfonds sowie Immobilien- und Aktienfonds auf, während bei Rentenfonds Abflüsse zu verzeichnen sind. Ein Gesamtvolumen von 84,4 Mrd. (+3,4% zum Vorquartal) werden bereits mit

Nachhaltigkeitsbezug nach der "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR) gemanagt, das am stärksten wachsende Marktsegment. Dies geht aus dem heute veröffentlichten "FMA-Bericht Asset Management im 1. Quartal 2023" hervor.



Breites Angebot - Anzahl der österreichischen Fonds erhöht