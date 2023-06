Boom durch KI: SAP Rivale Oracle mit starkem Rückenwind

Oracle, der US-Softwarekonzern und Rivale von SAP, hat im letzten Geschäftsjahr von florierenden Cloud-Services und dem Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) profitiert. Der Umsatz stieg in den zwölf Monaten bis Ende Mai um 18 Prozent auf fast 50 Milliarden US-Dollar (46,5 Mrd. Euro). Der Nettogewinn betrug im Geschäftsjahr 2022/23 8,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Aktien von Oracle setzen ihren Höhenflug fort.

Am Dienstag deuten sich weitere Kursgewinne für die Oracle-Aktien an. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden sie zuletzt zu rund 122 Dollar pro Aktie gehandelt, was einem Anstieg von fast fünf Prozent im Vergleich zum Wall-Street-Schluss am Montag entspricht und ein neues Rekordhoch bedeuten würde. Seit dem Tiefpunkt Mitte März haben die Aktien einen Kursgewinn von rund 50 Prozent verzeichnet. Oracle gehört somit zu den Profiteuren des KI-Booms, der seit einiger Zeit Investoren stark anzieht.