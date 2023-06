Drei übernimmt die Mobilfunkkunden und kümmert sich künftig um die Technik. Vermarktung und Vertrieb erfolgen durch Markus Müller über seinen auf Studenten spezialisierten Vertriebskanal edustore. Für die bestehenden educom Kunden ändert sich nichts.

Drei CEO Rudolf Schrefl: "Mit der Übernahme des technischen Betriebes inklusive der educom Kunden stellen wir die Zusammenarbeit mit Markus Müller auf neue Beine. Beide Partner werden sich künftig auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. educom wird weiterhin mit attraktivsten Angeboten das Wachstumspotenzial und den wirtschaftlichen Erfolg für die Schüler- und Studentenmarke langfristig stärken. Für alle bestehenden Kunden bleibt also alles beim Alten."



"Für educom Kunden bedeutet dies das Beste aus beiden Welten: Die technischen Innovationen von Drei und das ausgezeichnete Service von edustore", fasst edustore Geschäftsführer Markus Müller die Neustrukturierung aus Kundensicht zusammen.



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/)

Über edustore:

Der edustore ist 2012 mit der Vision gestartet, die Zukunft der Bildung günstiger zu machen, indem man Schülern, Studierenden und Lehrenden vergünstigten Zugang zu den besten und geeignetsten Laptops bietet. Diesem einfachen Motto stets treu geblieben ist der edustore heute die erste Anlaufstelle für viele Schulen, FHs und Universitäten, wenn es darum geht, ihre Studierenden, Mitarbeiter und Institution selbst mit der besten Hardware mit Bildungsrabatten auszustatten. 2016 gründete der edustore die Marke educom, mit der man erfolgreich die edustore Vision auch um vergünstigte Mobilfunkangebote für Schüler*innen, deren Eltern, Studierende und Lehrpersonal erweitern konnte.



