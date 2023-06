Berlin (ots) -



- Jahresbericht 2022 des DVFG: Versorgungssicherheit, Preisvorteil, Autogas

sowie erneuerbares Flüssiggas im Fokus.

- Produktionskapazitäten für erneuerbares Flüssiggas steigen in Europa, weitere

Investitionen notwendig.

- Hohe Nachfrage nach Schulungsangeboten der Deutschen Flüssiggas Akademie.



Das Jahr 2022 war mit Blick auf die Energieversorgung geprägt von vielen

Unsicherheiten. Hauptgrund: Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands

gegen die Ukraine und die damit verbundenen Turbulenzen auf dem Energie- und

Wärmemarkt. Flüssiggas (LPG), nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas

(LNG), hat in dieser herausfordernden Zeit erneut seine Stärken bewiesen -

insbesondere für die Wärmeversorgung der Menschen im ländlichen Raum.

"Flüssiggas stand als kostengünstiger Energieträger jederzeit versorgungssicher

zur Verfügung - selbst unter schwierigsten Rahmenbedingungen, wie wir sie 2022

erlebt haben", sagt Jobst-Dietrich Diercks, Vorstandsvorsitzender des Deutschen

Verbandes Flüssiggas e.V. (DVFG) . "Auch mit Blick auf die kommende Heizperiode

können wir sagen: Die Versorgung mit Flüssiggas bleibt sicher."





Versorgungssicherheit und PreisvorteilHauptgrund für die verlässliche Versorgung mit Flüssiggas ist die internationaleDiversifizierung bei der Beschaffung. Wichtige Quellen sind neben deutschenRaffinerien auch Importe über die LPG-Terminals in den Niederlanden und Belgiensowie aus Nordamerika und Norwegen. Importe aus Russland spielen keine Rolle. Soließen sich 2022 Versorgungsengpässe aufgrund von Produktionskürzungen derRaffinerien durch vorausschauende Zukäufe aus anderen Quellen ausgleichen. Zudemglättete beispielsweise eine optimierte Lagerlogistik Nachfragespitzeninsbesondere im ersten und zweiten Quartal. Für viele Industrie- undGewerbebetriebe konnte innerhalb kürzester Zeit ein Wechsel von Erdgas zuFlüssiggas oder eine Ersatzversorgung mit Flüssiggas realisiert werden. GuteNachrichten gab es für Flüssiggaskundinnen und Kunden 2022 auch in punktoWirtschaftlichkeit: Der Durchschnittspreis lag im vergangenen Jahr bei 12,4 Centpro Kilowattstunde (kWh) Brennwert. Damit war Flüssiggas günstiger als Heizöl(12,7 Cent/kWh) und deutlich günstiger als Erdgas (16,4 Cent/kWh) [1].Sparsame Privathaushalte, steigender Industrieabsatz, neuer Zuspruch für AutogasEine milde Witterung und stark gestiegene Energiepreise hatten Einfluss auf dieAbsatzzahlen der Privathaushalte: In einem der wärmsten Jahre seit Beginn derAufzeichnungen haben viele Haushalte ihren Energieverbrauch reduziert und somitbei den DVFG-Mitgliedern 7,5 Prozent weniger Brenngas nachgefragt. Positiventwickelt hat sich der Industrieabsatz inklusive Großlieferungen an