PEKING, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- China und Honduras haben seit der offiziellen Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen vor etwas mehr als zwei Monaten einen raschen und soliden Start hingelegt.

Nach der Einweihung ihrer Botschaften in der jeweils anderen Hauptstadt in der vergangenen Woche erlebten Peking und Tegucigalpa am Montag einen historischen Moment, als der chinesische Präsident Xi Jinping Gespräche mit der honduranischen Präsidentin Iris Xiomara Castro Sarmiento führte, die zu Besuch war.