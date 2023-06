PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach weiteren Kursgewinnen an der Wall Street haben die europäischen Börsen am Dienstag an den guten Wochenstart angeknüpft. Der EuroStoxx 50 schaffte es mit 4350 Punkten über seine 50-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend anzeigt. Zuletzt lag der Leitindex der Eurozone noch mit 0,5 Prozent im Plus bei 4338 Punkten. Das Jahreshoch von 4412 Punkten aus dem Mai ist in Sichtweite.

Der französische Cac 40 legte am Dienstagvormittag ebenfalls ein halbes Prozent zu auf 7286 Punkte, und der britische FTSE 100 verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 7586 Punkte.