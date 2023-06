Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Für zwei von drei Unternehmen ist Nachhaltigkeit ein wichtigerGrund für Investitionen in die TechnologieUnternehmen aus der Luft-, Raumfahrt- und der Verteidigungsbranche investiertenim vergangenen Geschäftsjahr 40 Prozent mehr im Bereich digitaler Zwillinge alsnoch im Vorjahr; ein Betrag, der 2,7 Prozent des Umsatzes dieser Unternehmenentspricht. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Studie des Capgemini ResearchInstitutes " Mirroring Reality: Digital Twins in aerospace and defense(https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/digital-twins-in-aerospace/)". Grund dafür ist der Studie zufolge das wachsende Vertrauen in dieTechnologie. So erwarten sich Unternehmen Vorteile über die gesamteWertschöpfungskette hinweg, das heißt neben der Phase des Produktdesigns auch inder Fertigung und während des laufenden Betriebs. Zwei Drittel der befragtenUnternehmen gehen zudem davon aus, dass digitale Zwillinge dabei helfen,Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.Die Studie unterstreicht den Trend, dass die Luft-, Raumfahrt- undVerteidigungsbranchen auf digitale Zwillinge setzen, um ihre digitaleTransformation voranzutreiben, digitale Kontinuität herzustellen und Abläufeintelligenter zu gestalten. Das Capgemini Research Institute untersuchte bereitsim letzten Jahr mit einer Studie(https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/studie-digitale-zwillinge/)das Interesse an digitalen Zwillingen in allen großen Branchen. Der Vergleichmit den aktuellen Ergebnissen zeigt: Mittlerweile haben 73 Prozent derUnternehmen im Luft- Raumfahrt-, und Verteidigungssektor eine langfristigeRoadmap für digitale Zwillinge, verglichen mit nur 57 Prozent im Jahr 2022.Außerdem betrachten fast zwei Drittel (61 Prozent) die Technologie jetzt alsstrategischen Teil der gesamten digitalen Transformation ihres Unternehmens,gegenüber 51 Prozent im Jahr zuvor."Wir sprechen hier nicht nur von bunten 3D-Modellen. Das große Potenzialdigitaler Zwillinge besteht darin, dass sie von Produktentwicklung über diereale Fertigung bis hin zum Live-Betrieb jeden Schritt akkurat erfassen undsimulieren können. Gängige 3D-Modelle sind nur Schnappschüsse entlang derWertschöpfungskette. Eine vollständig realisierte Implementierung des digitalenZwillings hingegen bietet den kompletten Film", illustriert Klaas Birkenfeld,Technical Lead Systems Engineering bei Capgemini in Deutschland . "Wennweiterhin verstärkt in die Technologie investiert wird, so wie das unsere Studiezeigt, werden digitale Zwillinge an jedem Punkt der Wertschöpfungskette