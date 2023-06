Quadient Inspire R16 eröffnet neue Möglichkeiten zur Gestaltung des Kundenerlebnisses

Paris (ots) - Quadient (http://www.quadient.com/de) (Euronext Paris: QDT), ein

führender Anbieter von Lösungen, mit denen Unternehmen starke Kundenbeziehungen

über digitale und physische Kanäle aufbauen können, hat heute die allgemeine

Verfügbarkeit von Quadient Inspire Flex Release 16 (R16)

(https://www.quadient.com/de/inspire-was-ist-neu) bekannt gegeben, der jüngsten

Weiterentwicklung seiner Omnichannel-CCM- (Customer Communications Management)

Software für Unternehmen. Die aktuelle Version bringt neue Funktionen und

Fähigkeiten, die Unternehmen helfen werden, ihre Cloud-Strategie voranzutreiben,

die Omnichannel-Orchestrierung zu automatisieren, die betriebliche Effizienz und

die Mitarbeiterproduktivität zu steigern und dabei ein besseres Kundenerlebnis

über alle Kanäle hinweg zu erreichen.



Quadient investiert laufend in Innovationen für seine Suite aus hochentwickelten

Softwarelösungen. Inspire R16 beseitigt viele Einschränkungen, die CCM-Lösungen

hinsichtlich Bereitstellung, Integration, Inhaltserstellung und

Omnichannel-Orchestrierung traditionell aufweisen. So versetzt der aktuelle

Release Unternehmen in die Lage, neue Dimensionen der Kundenerfahrung (CX) zu

erschließen. Zudem bietet Quadient für seine Inspire Flex Cloud-Komponenten

jetzt auch lokale Hosting-Optionen im Vereinigten Königreich und Japan.