Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Wohnungen in den

Stadt- und Landkreisen in Bayern und Baden-Württemberg von immowelt zeigt:



- In 106 von 117 untersuchten Stadt- und Landkreisen Süddeutschlands sinken die

durchschnittlichen Kaufpreise binnen eines Jahres - in der Spitze gar um gut

15 Prozent

- München: Wohneigentum kostet 9,8 Prozent weniger als vor einem Jahr - Rückgang

um bis zu 13,3 Prozent im Umland

- Sinkende Kaufpreise auch in anderen Großstädten: Augsburg (-12,3 Prozent),

Freiburg (-11,2 Prozent), Heidelberg (-10,8 Prozent) und Nürnberg (-8,8

Prozent)

- Deutlichste Rückgänge in ländlichen Regionen: Enzkreis (-15,4 Prozent) und

Landkreis Göppingen (-15,2 Prozent)





Im Süden Deutschlands wird Wohneigentum wieder erschwinglicher. Wer derzeit eineEigentumswohnung in Bayern oder Baden-Württemberg kauft, zahlt bis zu 15 Prozentweniger als vor einem Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt,in der die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in ausgewählten Stadt-und Landkreisen in Bayern und Baden-Württemberg untersucht wurden. Insgesamtsind die Kaufpreise von Eigentumswohnungen in 106 von 117 untersuchten Kreiseninnerhalb der vergangenen 12 Monate gesunken. In 16 Kreisen beträgt der Rückgangsogar mindestens 10 Prozent."Die hohe Inflation und die gestiegenen Bauzinsen haben den Immobilienboom auchim Süden Deutschlands beendet. Ob in den teuren Großstädten oder den preiswertenländlichen Regionen - die Kaufpreise sinken nahezu flächendeckend", sagt FelixKusch, immowelt Country Managing Director. "Somit könnte der Traum vomEigenheim, trotz hoher Zinsen, auch für Normalverdiener wieder in den Bereichdes Möglichen rücken. Denn angesichts der gesunkenen Nachfrage bietet sich fürKäufer die Chance, in Preisverhandlungen weitere Abschläge zu erzielen."Deutliche Preisrückgänge in München und UmlandMit Abstand am teuersten ist der Immobilienkauf nach wie vor in München. EineBestandswohnung in der Isarmetropole kostet derzeit durchschnittlich 8.578 Europro Quadramteter. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen die MünchnerAngebotspreise jedoch einen deutlichen Rückgang. So mussten Immmobilienkäufer inder bayerischen Landeshauptstadt vor 12 Monaten noch mit durchschnittlich 9.510Euro für den Quadratmeter rechnen. Das entspricht einem Minus von 9,8 Prozentinnerhalb eines Jahres.Noch stärkere prozentuale Einbrüche gibt es in mehreren Münchner Umlandkreisen,wenngleich das Preisniveau niedriger ist: So sind die Quadratmeterpreise von