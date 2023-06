impak führt die weltweit ersten Indizes auf Basis der ESG+Impact-Bewertung ein

Pionierarbeit für den ersten reinen Impact-ETF

Die mit der strengsten Methodik entwickelten Wirkungsindizes

Investoren können einen positiven Wandel in fünf Schlüsselbereichen unterstützen

PARIS, MONTREAL and LONDON, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Wir sind sehr stolz darauf, mit unseren Partnern Circa5000 und Bita die Einführung von fünf ersten echten Impact-Indizes und ETFs am 7. Juni 2023 an der Londoner Börse anzukündigen. Ein wahrhaft historischer Moment für Impact Investing!

Unsere Indizes sollen den Finanzsektor bei der Entwicklung neuer Produkte wie ETFs und anderer strukturierter Produkte unterstützen. Mit unseren Indizes können Anleger einen positiven Wandel in fünf Schlüsselbereichen unterstützen: Grüne Energie und Technologie, nachhaltige Ernährung und biologische Vielfalt, sauberes Wasser und Abfall, soziale und wirtschaftliche Teilhabe sowie Gesundheit und Wohlbefinden.