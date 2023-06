Bahn und Internetfirmen erproben Gigabit-Handynetz an Gleisen

BERLIN/MALCHOW (dpa-AFX) - Damit das Handynetz an Bahngleisen zukünftig trotz massiv steigenden Datenbedarfs stabil ist und im Gigabit-Speed funkt, haben die Deutsche Bahn und mehrere Telekommunikationsfirmen ein 5G-Projekt gestartet. Hierzu sei ein 6,4 Millionen Euro schwerer Förderbescheid am Dienstag übergeben worden, teilten das Bundesverkehrsministerium, die Bahn, der Netzbetreiber Telefonica Deutschland (O2) und andere Unternehmen am Dienstag in Berlin mit.

Die etwa zehn Kilometer lange Zugstrecke, auf die sich das Projekt bezieht, liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Dort sollen zehn neue Masten errichtet werden, das Projekt läuft bis Ende 2024. Dabei wird ein Frequenzband eingesetzt, das besonders viele Datenmengen rasend schnell überträgt.