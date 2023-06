EBC*L feiert 20 Jahre Europäische Wirtschaftszertifikate

Wien (ots) - 2003 startete eine neue Ära der WirtschaftsbildungIm Juni 2003 wurden in Wien die EBC*L Zertifikate - European BusinessCompetence*Licence - der Öffentlichkeit vorgestellt. Damals konnte noch niemandahnen, dass damit der Startschuss für Europas größteWirtschaftskompetenz-Initiative in der Erwachsenenbildung erfolgte.Victor Mihalic , Vorsitzender von EBC*L International in Wien, nennt dazu einigeMeilensteine: " Mehr als 100.000 Absolvent:innen, darunter SchülerInnen genausowie Top-ManagerInnen aus 34 Ländern, übersetzt in 15 Sprachen, beim Who´s whoder Wirtschaft eingesetzt, Europas erfolgreichstes E-Learning-Programm undmodernstes Online-Prüfungssystem, Sieger beim Stiftung Warentest ... und zuletztnoch die Auszeichnung der EU für kompetenzorientierte Bildung durch dieEinstufung in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR). Das ist kaum zuglauben."Weitere Infos unter www.ebcl.eu / Online-Konferenz am 20. Juni 2023, 10.00Pressekontakt:EBC*L InternationalMMag. Victor MihalicVorsitzender / CEO0043 1 81399770mailto:vorstand@ebcl.euhttp://www.ebcl.eu/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/152026/5532067OTS: EBC*L International