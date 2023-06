Compre Group expandiert mit Clearwater LPx in alternative Anlagen

Compre ist schnell gewachsen und hat sein verwaltetes Vermögen (AUM) in den letzten drei Jahren verdreifacht. Um seine alternativen Anlagen zu verwalten und höhere Anlagerenditen zu erzielen, hat sich Compre für Clearwater LPx entschieden, um Transparenz, Präsenz und zeitnahe Analysen zu erhalten. Dank der mandantenfähigen Single-Instance-Architektur von Clearwater kann Compre seine Verbindungen zu alternativen Vermögensverwaltern ausbauen, was zu mehr Effizienz im Betrieb führt.

„In den letzten drei Jahren, als wir unser Investmentportfolio vergrößerten, nutzten wir Clearwater, um unsere Bereiche Investment, Berichterstattung und Analysen zu rationalisieren", sagte Harsh Mittal, Deputy Group CFO bei Compre. „Jetzt erweitern wir die Möglichkeiten von Clearwater um zusätzliche Details unseres Portfolios an alternativen Anlagen und können so alle unsere Investitionen ganzheitlich und umfassend überwachen und verwalten."

Das Geschäftsmodell von Compre beinhaltet neue Akquisitionen von Portfolios und Unternehmen, welche die Fähigkeit erfordern, ein gesamtes Investmentportfolio effektiv zu verwalten. Clearwater konnte als Wachstumsmotor fungieren, indem es alle Anlageklassen von Compre auf einer einzigen Plattform konsolidiert hat, die eine einheitliche Ansicht bietet und sicherstellt, dass die Buchhaltungs- und Berichtsprozesse für Investitionen ohne Verzögerungen ablaufen.

„Wir freuen uns, dass Compre auf der starken Basis von Clearwater aufbaut", sagt Scott Erickson, Chief Revenue Officer bei Clearwater Analytics. „Unsere Kunden, wie z. B. Compre, erzielen dank der Anlagelösungen von Clearwater einen Vermögenszuwachs und rationalisierte Anlageprozesse. Clearwater LPx ermöglicht es Unternehmen, den manuellen und mühsamen Prozess der Datenaggregation zu automatisieren. Diese Automatisierung bietet institutionellen Anlegern eine unvergleichliche Sichtbarkeit und Transparenz ihrer Investitionen in Kommanditgesellschaften."



Informationen zu Compre Group

Compre ist ein führender Spezialist für die Übernahme und das Management von Altverbindlichkeiten in der Lebens- und Rückversicherung (non-life) und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Compre hat Erfahrung in der Akquisition der meisten Sparten des Direkt- und Rückversicherungsgeschäfts, einschließlich allgemeiner Haftpflicht, See- und Kraftfahrzeughaftpflicht, US-Arbeiterunfallversicherung und APH. Compre hat Niederlassungen auf den Bermudas, in Finnland, Deutschland, Malta, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, den USA und bei Lloyd's of London. www.compre-group.com

Informationen zu Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine globale, branchenführende SaaS-Lösung, automatisiert den gesamten Lebenszyklus von Investitionen. Dank seiner mandantenfähigen Single Instance-Architektur bietet Clearwater preisgekrönte Anlagenportfolio-Planung, Performance-Berichterstattung, Datenaggregation, Abgleich, Buchhaltung, Compliance, Risiko- und Auftragsmanagement. Jeden Tag nutzen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und Regierungen die vertrauenswürdigen Daten von Clearwater, um effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 6,4 Billionen Dollar an Vermögenswerten zu tätigen, die sowohl klassische als auch alternative Anlageformen umfassen. Weitere Informationen über Clearwater finden Sie unter clearwateranalytics.com.

