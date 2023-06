Vom Schandfleck zum Schmuckstück Bauphysiker erklärt, warum eine Sanierung oft sinnvoller ist als ein Neubau (FOTO)

Mainz (ots) - Eine in die Jahre gekommene Immobilie wird zügig abgerissen, um

Platz für einen moderneren Neubau zu schaffen - Alltag in deutschen Städten.

Dabei kann auch eine sanierte Immobilie ihren Charme haben und durchaus modern

sein - und aktuell ist sie dank diverser Förderungen und hoher Zinsen meist

deutlich günstiger.



"Aus ökologischer und ökonomischer Sicht ist die Sanierung meiner Erfahrung nach

in vielen Fällen die bessere Option", erklärt Luca Arenz. "Vor allem, wenn man

Förderungen und günstige Sanierungskredite betrachtet, kann eine Sanierung sehr

viel Sinn machen." Arenz ist Bauphysiker und plant mit seinem großen Team

Hunderte Sanierungen und Neubauten im Jahr. Er verrät in diesem Artikel, warum

eine Sanierung oft sinnvoller ist als ein Neubau.