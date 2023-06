5G-Mobilfunk am Gleis rückt näher (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Leistungsfähige Gigabit-Anbindung für Bahnreisende zügig und

nachhaltig aufbauen - DB-Vorständin Gerd tom Markotten: "Begeistern mit

Verbindungen auf höchstem Niveau" - Bund unterstützt Machbarkeitsstudie und

praktische Erprobung mit rund 6,4 Mio. Euro



Die Deutsche Bahn (DB), der Netzwerkausrüster Ericsson, der

Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica und der Funkmastbetreiber Vantage

Towers entwickeln gemeinsam ein Konzept, wie in Deutschland eine umfassende

5G-Mobilfunkinfrastruktur entlang der Gleise aufgebaut werden kann. Bahnreisende

sollen für ihre Telefon- und Datenverbindungen Gigabit-Übertragungsraten nutzen

können, zugleich sollen für die weitere Digitalisierung des Bahnbetriebs

leistungsfähige Übertragungstechnologien bereitstehen. Die Partner haben dafür

heute Förderbescheide des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV)

zur Erprobung innovativer Technologien für die Mobilfunkversorgung entlang der

Gleise erhalten.





Das BMDV unterstützt das Projekt zum sogenannten "Gigabit Innovation Track"(GINT) mit rund 6,4 Mio. Euro als wichtigen Baustein in der Gigabit-Strategieder Bundesregierung. Gemeinsam wollen die GINT-Partner die technischen undwirtschaftlichen Optionen für eine leistungsfähige und nachhaltige5G-Mobilfunkversorgung entlang der Gleise ausarbeiten und erproben.Bahnreisende erwarten immer selbstverständlicher exzellente Daten- undMobilfunkverbindungen. Die Herausforderung dabei: Der Datenverbrauch modernerOffice- und Entertainment-Anwendungen ist immens - und wird in den kommendenJahren weiter deutlich wachsen: Schon zu Beginn der 2030er Jahre werden nachExpertenschätzungen zwischen den Funkmasten an der Strecke und denvorbeifahrenden Zügen Datenraten bis zu 5 Gigabit pro Sekunde pro Zug notwendigsein, damit Reisende an Bord Telefon- und Datenverbindungen in der dann üblichenMobilfunkqualität erleben können. Das ist ein Vielfaches der mit heutigerLTE-Technologie möglichen Datenraten.Wie die künftig notwendigen hohen Übertragungsraten gelingen und die dafürnotwendige Infrastruktur ressourcenschonend aufgebaut werden kann, wollen dieProjektpartner gemeinsam bis Ende 2024 ausarbeiten. Um technologische Ansätzeund Möglichkeiten in der Praxis zu erproben, entsteht als Teil des Projektsentlang eines gut zehn Kilometer langen Gleisstücks in Mecklenburg-Vorpommernein Versuchsfeld: Voraussichtlich zehn innovative Funkmasten unterschiedlicherBauart werden dort aufgestellt, sie sollen für eine lückenloseGigabit-Ausleuchtung der Strecke sorgen.Geprüft werden dabei unter anderem verschiedene Designs von Funkmasten - auch