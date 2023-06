Anleger honorieren strategische Übernahme von Dürr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die von Dürr angekündigte Übernahme von BBS Automation hat der Aktie des Anlagenbauers am Dienstag ein kräftiges Kursplus beschert. Am Vormittag stieg das Papier auf den höchsten Stand seit mehr als einem Monat und notierte zuletzt 4,5 Prozent im Plus bei 29,84 Euro. Damit lagen Dürr-Aktien an der Spitze des MDax , der sich zuletzt kaum verändert präsentierte.

Der Maschinenbauer will mit dem bis zu 480 Millionen Euro teuren Zukauf von BBS seinen Umsatz in der Automatisierungstechnik 2024 auf rund eine halbe Milliarde Euro mehr als verdoppeln. Die Übernahme sollte als positiver strategischer Schritt von Dürr betrachtet werden, sagte ein Händler am Morgen. Der Preis scheine in Ordnung zu sein.