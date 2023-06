Mit mehr als drei Jahrzehnten hervorragendem Engagement für die Filmkunst hat Gong Li dem Publikum ein atemberaubendes Portfolio an Filmen, das künstlerische Vision mit kommerzieller Attraktivität nahtlos verbinden, mitgebracht. Bis heute faszinieren ihre zahlreichen kultigen Rollen das Publikum immer noch und werden von Filmemachern weltweit gelobt. Von Red Sorghum und der Geschichte von Qiu Ju zur Verabschiedung meiner Concubine , und Sam stag sfiktion, Frau Gong Li hat prestigeträchtige Auszeichnungen für ihre beeindruckenden Auftritte erhalten, darunter den Golden Rooster Award, den Hundert Flowers Award und den Hong Kong Film Award. Sie ist die erste Schauspielerin in Filmen, die bei den drei großen europäischen Filmfestivals die besten Preise gewann.

Frau Gong Li hat das Cover von Time Magazine in den Vereinigten Staaten als erste chinesische Filmschauspielerin, erobert. Darüber hinaus verkörperte sie eine Reihe denkwürdiger und einflussreicher weiblicher Charaktere auf dem großen Bildschirm in der Geschichte des chinesischen Kinos. Ihre Begeisterung, Professionalität und Perfektionismus haben gemeinsam das Bild einer Ikone der goldenen Ära des chinesischen Films geschaffen. Im Jahr 2010 wurde Frau Gong Li die erste in China geborene Frau, die vom französischen Kulturministerium mit dem Kommandeur des Ordens der Künste und des Schrifttums (Order of Arts and Letters) ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2015 wurde sie von den Vereinten Nationen als eine der 16 Künstler und Denker, die zum Gemeinwohl der Menschheit beigetragen haben, ausgezeichnet - als erste in China geborene Frau, die diese Auszeichnung erhielt. Im Jahr 2019 war Frau Gong Li die erste Person asiatischer Abstammung, die bei den Filmfestspielen von Cannes mit dem Women in Motion Award ausgezeichnet wurde.

Als eine der inspirierendsten weiblichen Vorbilder in Asien und darüber hinaus hat Gong Li ein hohes Maß an Professionalität und Engagement für ihr Handwerk bewiesen, was GEMOs unermüdliches Engagement für die Weiterentwicklung von Hauttechnologien widerspiegelt.

GEMO ist eine führende Luxusmarke in der Schönheitspflegebranche. Mit seinem Fachwissen im Bereich der Spitzentechnologien und der Herstellung von Präzisionsinstrumenten übernimmt GEMO die Essenz der Hauttechnologien von der Klinik Lémanic in der Schweiz, was zu bemerkenswerten Erfolgen in der wissenschaftlichen Forschung der Hauttechnologien führt. GEMO hatte stets die höchste Priorität bei der Bereitstellung von Fachwissen und erstklassigem Gesundheitswesen und Dienstleistungen und dem Unternehmen im Laufe der Jahre zahlreiche globale Auszeichnungen verliehen.