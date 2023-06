Disruptive Kursrakete Ballard Power: Jetzt noch rein in die Mega-Hausse?

Ballard Power Systems ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Am gestrigen Montag hat der Wasserstoff-Player eine dünnere Platte für seine Wasserstoff-Brennstoffzellen vorgestellt. Diese Graphit-Bipolarplatten der nächsten Generation sollen Kosten senken und die Produktionskapazität – mit einer "disruptiven Fertigungstechnologie" – um das Zehnfache erhöhen.

Das Unternehmen sagte, dass es von 2023 bis 2025 voraussichtlich 18 Millionen US-Dollar in die Herstellung von dünneren Bipolarplatten investieren und so die Kosten um 70 Prozent reduzieren werde. Die erwarteten Ausgaben für dieses Projekt im Jahr 2023 wurden in den Kapitalallokationsplan für den Zeitraum aufgenommen und ändern nichts an der Prognose für die geplanten Investitionsausgaben für das Jahr.