HONGKONG, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- ZOTAC Technology Limited gibt bekannt, dass seine Gaming-Marke ZOTAC GAMING zusammen mit Spider-Man: Across the Spider-Verse eine globale "Power the Hero in You"-Kampagne gestartet hat und von dieser Woche an sind limitierte ZOTAC GAMING x "SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse" Bundles Grafikkarten erhältlich. Diese fantastische Kampagne ermutigt Gamer, ihr heldenhaftes Potenzial zu nutzen und neue Spielmöglichkeiten zu entdecken.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" von Sony Pictures Animation ist die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Oscar-gekrönten Animationsfilms Spider-Man: Into the Spider-Verse und ist seit dem 2. Juni 2023 exklusiv in den Kinos.