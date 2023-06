Tetra Pharm Technologies gibt erfolgreichen In-vitro-Test zur Wirkstofffreigabe einer neuen analgetischen Verbindung bekannt

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Das dänische Biotech-Unternehmen Tetra

Pharm Technologies gibt vielversprechende Ergebnisse aus präklinischen Tests

seines schmerzlindernden Medikaments TPT0301 bekannt.



In einer kürzlich durchgeführten In-vitro-Studie mit TPT0301 wurde die neuartige

Arzneimittelverabreichungstechnologie von Tetra Pharm Technologies mit

gängigeren Formulierungen für die Verabreichung von Medikamenten in der

Mundhöhle verglichen. Für die Freisetzungstests sowie relevante biologische

Medien wurde eine validierte künstliche Membran verwendet, die entwickelt wurde,

um die Mundschleimhaut zu imitieren.





Da die Mundschleimhaut stark durchblutet ist, gelangen Medikamente, die über dieMundschleimhaut absorbiert werden, direkt in die Systemzirkulation, wodurch derMagen-Darm-Trakt umgangen und die First-Pass-Effekt-Metabolisierung durch dieLeber vermieden wird. Dies macht die Verabreichung über die Mundschleimhaut zueiner attraktiven Alternative zu herkömmlichen Tabletten und Kapseln." Die Ergebnisse der In-vitro-Studie sind sehr überzeugend und zeigen einebessere Freisetzung als die Bezugsformulierungen, und wir sind zuversichtlich,dass die bevorstehende pharmakokinetische In-vivo- Studie (PK) dieIn-vitro-Ergebnisse darüber hinaus belegen wird ", so Dr. Morten Allesø, ChiefScientific Officer von Tetra Pharm Technologies.Das Ziel von TPT0301 ist das Endocannabinoid-System (ECS), ein weit verbreitetesneuromodulatorisches System, das viele unserer wichtigsten Körperfunktionenreguliert und kontrolliert, wie beispielsweise Lernen und Gedächtnis, emotionaleVerarbeitung, Schlaf, Temperatur, Schmerzkontrolle, Entzündungs- undImmunreaktionen sowie Appetit." In Übereinstimmung mit unserer langfristigen Strategie werden wir weiterhinmassiv in die Forschung und Entwicklung neuer Arzneimittelkandidateninvestieren, die auf das Endocannabinoid-System (ECS) und damit verbundeneKrankheitsindikationen abzielen. Wir fühlen uns sehr ermutigt durch diepositiven Ergebnisse der präklinischen Studien von TPT0301, die das großePotenzial und den Wert unserer Programme bestätigen ", erklärt Martin Rose, CEOvon Tetra Pharm Technologies.Tetra Pharm Technologies plant derzeit, dass TPT0301 in Versuche am Menschenvoranschreitet, sobald die In-vivo-Daten ausgewertet wurden.Informationen zu Tetra Pharm TechnologiesTetra Pharm Technologies ist ein dänisches biopharmazeutisches Unternehmen, dasim Jahr 2018 mit dem Ziel gegründet wurde, führend in der Forschung undEntwicklung von pharmazeutischen Medikamenten zur Behandlung von Krankheiten imZusammenhang mit dem Endocannabinoid-System zu sein. Weitere Informationenerhalten Sie auf http://www.tetrapharm.eu/Weitere Informationen:Martin Caspersen mailto:cap@tetrapharm.eu+45 61224241Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2098821/Tetra_Pharm_Technologies.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1988863/Tetra_Pharm_Technologies_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tetra-pharm-technologies-gibt-erfolgreichen-in-vitro-test-zur-wirkstofffreigabe-einer-neuen-analgetischen-verbindung-bekannt-301848162.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160697/5532156OTS: Tetra Pharm Technologies