Die BRITA Gruppe hat 2022 mit 664 Millionen Euro Gesamtumsatz abgeschlossen

Taunusstein (ots) - BRITA, einer der weltweit führenden Experten für

Trinkwasseroptimierung und -individualisierung, hat trotz der extrem schwierigen

politischen und weltwirtschaftlichen Lage mit teils hoher Inflation und

Kaufzurückhaltung auf Seiten der Verbraucher in 2022 ein Gesamtumsatzwachstum

von 1 Prozent erzielt. Besonders erfreulich: Sehr gute Erfolge verzeichnete

BRITA in 2022 wieder in den Segmenten Professional Filter und Dispenser. Diese

Segmente waren in den Jahren zuvor durch die weltweiten COVID19-Restriktionen

stark beeinträchtigt worden und verzeichneten nun ein Wachstum um 13 Prozent.



Der Gesamtumsatz der BRITA Gruppe mit ihren 30 nationalen und internationalen

Tochtergesellschaften bzw. Betriebsstätten, fünf Produktionsstätten und

Vertreibern in rund 70 Ländern auf allen fünf Kontinenten belief sich im

vergangenen Geschäftsjahr auf 664 Millionen Euro. Das bedeutet einen Zuwachs von

1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2021: 656 Millionen Euro). Die Top 3 Positionen

unter den Ländermärkten besetzten in der Gruppe auch 2022 wieder Deutschland,

China und Großbritannien.