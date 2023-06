ams OSRAM baut Marktführerschaft mit Hyper Red-Innovation aus und verbessert die LED-Leistung für Anwendungen in der Pflanzenbeleuchtung

Premstätten, Österreich/München, Deutschland (ots) -



- Die fünfte Generation der OSLON® Square Hyper Red LED erreicht eine

marktführende Wall-Plug-Effizienz (WPE) von 78,8 %

- Robuste hauseigene Chiptechnologie ermöglicht außergewöhnlich lange

Q90-Lebensdauer von 102.000 Stunden

- Entwickelt, um den Energieverbrauch und die Kosten der Erzeuger zu senken,

ohne die Ernteerträge zu beeinträchtigen



ams OSRAM (https://ams-osram.com/) (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter

von optischen Lösungen, hat die fünfte Generation seiner beliebten OSLON® Square

Hyper Red LED für Pflanzenbeleuchtung vorgestellt, die ein schnelleres

Pflanzenwachstum und optimierte Systemkosten ermöglicht. Das Unternehmen setzt

damit sein Innovationsbestreben fort, indem es auf Basis von Kundenanregungen

LED-Lösungen entwickelt, die einen hohen photosynthetischen Photonenfluss (PPF)

erzeugen - bei höherer Effizienz als die vorherige Generation der Hyper Red 660

nm LED. Die neue OSLON® Square Hyper Red LED ist für den Einsatz in allen

Beleuchtungsanwendungen im Anbau von Nutzpflanzen vorgesehen, einschließlich

Top- und Inter-Lighting in Gewächshäusern, Beleuchtung im Innenraum mit

ausschließlich künstlichem Licht und Vertical-Farming-Anwendungen.