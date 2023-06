Schulterschluss deutscher Fusion-Start-ups / Proxima Fusion, Gauss Fusion und Focused Energy bündeln ihre Forschung (FOTO)

Darmstadt / Hanau / München (ots) - Um bei der Fusionsenergie schneller

voranzukommen, bündeln Proxima Fusion, Gauss Fusion und Focused Energy ihre

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in mehreren Bereichen. Das haben die

drei deutschen Fusions-Start-ups am Rande des "3. Forum Fusion Deutschland" beim

Bundesverband der Deutschen Industrie in Berlin vereinbart.



Durch die strategische Kooperation der drei Unternehmen entsteht eine geballte

Kompetenz, die es ermöglicht, gemeinsam an zukunftsweisenden Technologien in

Deutschland und Europa zu arbeiten und diese schneller zur Marktreife zu

entwickeln.