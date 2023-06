KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Kölner Verkehrs-Betriebe bereit

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt rund 53 Mio. EUR für die

Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB), einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Köln,

zur Verfügung. Die Mittel dienen zur Refinanzierung der Beschaffung von E-Bussen

und Stadtbahnen sowie zur Finanzierung kleinerer Investitionen.



"Stärkung des ÖPNV ist für uns ein zentrales Thema" erläutert Andreas Ufer,

Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Zudem reduzieren die

Elektrobusse und Stadtbahnen in Köln die lokalen Emissionen. Wir freuen uns,

dass wir die KVB als neuen Kunden gewinnen konnten und stehen gerne an der Seite

dieses kommunalen Verkehrsbetriebs bei der Umsetzung der Verkehrswende und bei

dem Ausbau der Elektromobilität."