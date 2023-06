AV-Comparatives - Anti-Tampering-Tests für Cybersicherheitslösungen - nur 4 Produkte haben bestanden - Enterprise IT Security

Von den zahlreichen geprüften Produkten haben nur vier die Bewertung erfolgreich bestanden:

CrowdStrike Falcon Enterprise

ESET PROTECT Entry

Kaspersky Endpoint-Protection for Business

Palo Alto Networks Cortex XDR Prevent.



Diese vier Produkte haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, Manipulationsversuche effektiv zu erkennen und zu verhindern und ihre eigene Integrität vor schädlichen Akteuren zu schützen. AV-Comparatives arbeitet mit den Anbietern, die den Test nicht bestanden haben, an der Behebung von Problemen und der Verbesserung ihrer Produkte.



Die detaillierten Ergebnisse sowie Informationen über die Methodik und die Kriterien, die bei der Bewertung verwendet wurden, finden Sie auf der Website von AV-Comparatives: https://www.av-comparatives.org/de/news/anti-tampering-certification-t ...



Die Zertifizierung dient als Beweis für die Qualität und Effektivität dieser Cybersicherheitslösungen und gibt den Kunden ein größeres Vertrauen in ihre Fähigkeit, sich vor Cyber-Bedrohungen zu schützen.



Beim Anti-Tampering Certification Test wurden verschiedene Cybersicherheitslösungen einer Reihe von Tests unterzogen, die reale Manipulationsversuche simulieren sollten. Lösungen, die den Test bestanden haben, haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, Manipulationsversuche zu verhindern und ihre eigene Integrität zu schützen.



Diese Tests beinhalten Techniken zur Deaktivierung oder Veränderung von Komponenten des User- und/oder Kernel-Space des Produkts, indem versucht wird, Prozesse, Threads, Dienste, DLLs, Agenten, Dateisysteme, Kernel-Treiber und andere Komponenten wie Update-Dienste zu manipulieren, zu deaktivieren oder zu verändern.



AV-Comparatives ist weithin als vertrauenswürdige Autorität in der Cybersicherheitsbranche anerkannt und ihre Certification Tests werden sowohl von Anbietern als auch von Kunden sehr geschätzt. AV-Comparatives arbeitet mit Anbietern, die den Test nicht bestanden haben, zusammen, um alle Probleme zu beheben und ihre Produkte zu verbessern.



Peter Stelzhammer, co-founder von AV-Comparatives, erklärt: "Der Anti-Tampering Certification Test ist eine wichtige Ergänzung unseres Testportfolios und spiegelt unser Engagement für die Bereitstellung zuverlässiger und unabhängiger Bewertungen von Cybersicherheitslösungen wider. Wir glauben, dass dieser Test den Anbietern helfen wird, die Manipulationssicherheit ihrer Produkte zu verbessern und den Kunden mehr Vertrauen in die Sicherheit ihrer Systeme zu geben".

Über AV-Comparatives

AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests zur Untersuchung der Wirksamkeit von Security-Softwareprodukten und mobilen Security-Lösungen anbietet. Mit Hilfe eines der weltweit größten Malwaresammel-Systeme hat sie eine reale Umgebung für wirklich genaue Tests geschaffen. AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche Testergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives ist ein weltweit anerkanntes, offizielles Gütesiegel für die Performance von Software.





