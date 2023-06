Britische Corona-Untersuchung beginnt mit öffentlichen Anhörungen

LONDON (dpa-AFX) - Die offizielle Untersuchung zur Reaktion britischer Behörden in der Corona-Pandemie hat am Dienstag mit einer ersten Phase öffentlicher Anhörungen begonnen. Die Vorsitzende des Komitees, die frühere Richterin Heather Hallett, kündigte an, es werde eine "gründliche Ermittlung geben, wie sie die Menschen des Vereinigten Königreichs verdienen".

Im Fokus der Untersuchung in London steht Hallett zufolge, ob Großbritannien ausreichend für eine Pandemie vorbereitet war, ob die Reaktion darauf angemessen war und welche Lehren für die Zukunft gezogen werden können. Ziel sei es, bald Empfehlungen zu machen, "die in der Zukunft Leben retten und Leid verringern" könnten, so Hallett.