Beitragsservice stellt Jahresbericht 2022 vor - Krieg und Zeitenwende bislang ohne nennenswerte Auswirkungen auf den Rundfunkbeitrag

- Mehr Wohnungsneubauten und Beitragsanpassung vom August 2021 führen zu

leichtem Ertragsplus; perspektivische Auswirkungen des Ukraine-Kriegs nicht

absehbar.

- Inflation und Tarifsteigerungen sorgen für höhere Aufwendungen für

Beitragseinzug; Maßnahmen des unternehmensweiten Strategieprozesses wirken

kostendämpfend.

- Bundesweiter Meldedatenabgleich mit dem Versand von Klärungsschreiben

angelaufen; Beitragsservice empfiehlt Nutzung von Online-Services für die

Rückmeldung.



Die Erträge aus dem Rundfunkbeitrag lagen 2022 bei rund 8,57 Milliarden Euro:

Insgesamt 8,4 Milliarden Euro flossen an ARD, ZDF und Deutschlandradio, 162

Millionen Euro erhielten die Landesmedienanstalten. Das ist ein Plus von 1,73

Prozent im Vergleich zum Vorjahr - trotz Ukraine-Krieg und Zeitenwende. Grund

für den Anstieg der Erträge ist die vom Bundesverfassungsgericht beschlossene

Anpassung des Rundfunkbeitrags auf 18,36 Euro pro Monat, die der Beitragsservice

Anfang August 2021 umgesetzt hat. Im Gegensatz zum Vorjahr galt die neue

Beitragshöhe nicht nur für fünf Monate, sondern erstmals für das gesamte Jahr.





Mehr Neubauten und verändertes Umzugsverhalten sorgen für Zuwachs beiBeitragskontenWie die Zahl der Beitragskonten insgesamt, die im Berichtsjahr knapp die Markevon 46 Millionen erreichte (2021: 45,74 Millionen), stieg auch die Zahl der zumRundfunkbeitrag angemeldeten Wohnungen auf rund 39,79 Millionen (2021: 39,71Millionen). Bernd Roßkopf, Leiter des Geschäftsbereichs Finanzen und Servicesbeim Beitragsservice, vermutet als Grund hierfür neben der erneut gestiegenenZahl neu gebauter Wohnungen (rund 296.000 Neubauten in 2022) vor allemNachholeffekte nach der Corona-Pandemie - etwa aufgrund aufgeschobener Umzügevon Studierenden.Krieg und Zeitenwende bislang ohne erkennbare AuswirkungenTrotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten und der deutlich gestiegenen Inflationsank erneut die Zahl der Personen, die aus sozialen Gründen vom Rundfunkbeitragbefreit waren. Am 31. Dezember 2022 lag sie bei 2,43 Millionen und damit um rund2,4 Prozent unter dem Vorjahreswert (2021: 2,49 Millionen). Die Entwicklungfolgt dem deutschen Arbeitsmarkt: Auch dort war die Zahl der Empfänger/-innenvon Arbeitslosengeld II (seit Januar 2023: Bürgergeld), die rund zwei Drittelder Befreiten ausmachen, allen ökonomischen Widrigkeiten zum Trotz erneutrückläufig. Ebenso wie die Corona-Pandemie hat damit bislang auch der Krieg inder Ukraine keine merklichen Auswirkungen auf die Anzahl der Befreiungen.Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine so unbürokratisch wie möglich gestaltet