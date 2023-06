DEVK will 2023 an alte Erfolge anknüpfen (FOTO)

Köln (ots) - Der Vorstand hat heute in Köln die Geschäftsergebnisse 2022

vorgestellt. Für die DEVK Versicherungen war es ein herausforderndes Jahr. 2023

geht der Trend wieder nach oben. Wachsen will das Unternehmen besonders in der

aktiven Rückversicherung.



Das vergangene Geschäftsjahr verlief für die DEVK wegen der

gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen weniger zufriedenstellend als in den

Vorjahren. Das gilt für die Unternehmensgruppe insgesamt, allerdings nicht für

alle Einzelunternehmen und Versicherungszweige wie die Rückversicherung. "Die

Beitragseinnahmen der DEVK-Gruppe sind 2022 um 4,4 Prozent auf 4,3 Mrd. Euro

gestiegen", so Gottfried Rüßmann . Der Vorstandsvorsitzende hat die Jahresbilanz

wieder persönlich der Presse vorgestellt.