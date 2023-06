Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt (ots) -- Zertifikatsverleihung mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus, MdBZum 25. Mal fand heute die Zertifikatsverleihung zum audit berufundfamilie statt- dem strategischen Managementinstrument zur Gestaltung einer nachhaltigenfamilien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik. Seit 1999 wurden jährlichin Berlin die Arbeitgeber geehrt, die in den jeweils vorangegangenen zwölfMonaten erfolgreich die Auditierung durchliefen, die von der berufundfamilieService GmbH - die einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie Stiftung entstammt- angeboten wird. In diesem Jahr sind es insgesamt 323 Organisationen: 140Unternehmen und 148 Institutionen, die sich nach dem audit berufundfamiliezertifizieren ließen, sowie 35 Hochschulen, die das audit familiengerechtehochschule nutzen, das 2002 eingeführt wurde.Die Urkunden zu dem Zertifikat, das als Qualitätssiegel einer systematischenbetrieblichen Vereinbarkeitspolitik gilt und eine Laufzeit von drei Jahren hat,überreichte Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Lisa Paus,MdB, die die Schirmherrschaft für das audit trägt. Weitere Gratulanten warenJohn-Philip Hammersen, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, undOliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie ServiceGmbH.Bundesfamilienministern Lisa Paus MdB sagte anlässlich derJubiläums-Zertifikatsverleihung: "Sich um Kinder und Familie kümmern, Angehörigepflegen - und dennoch fest im Arbeitsleben stehen: Familie oder Pflege mit einemBeruf vereinbaren zu können, ist essentiell für unsere ganze Gesellschaft. Dasgeht oft nur, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihre Beschäftigtenunterstützen. Ich gratuliere den zertifizierten Betrieben: Sie machen mit Ihremerfolgreichen Audit vor, dass Vereinbarkeit im Arbeitsleben machbar ist. Dabeiprofitieren auch die Unternehmen. Denn die gute Vereinbarkeit von Familie undBeruf ist in Zeiten des wachsenden Fachkräftemangels für Betriebe ein echterPluspunkt."Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH , verwies aufdie Erfolgsgeschichte des audit berufundfamilie: "Das audit berufundfamilie undauch das audit familiengerechte hochschule erwiesen sich von Beginn an alszentraler Baustein gesamtorganisatorischer (Weiter-) Entwicklungen. DieStrukturierung der Vereinbarkeitspolitik entlang der acht Handlungsfelder, dieSystematisierung des Ablaufs über die Prozessbausteine und das i.d.R. nachjeweils drei Jahren erneute Durchlaufen des audit führen sowohl auf