Düsseldorf/Berlin (ots) - L'Oréal ist im dritten Jahr in Folge Aussteller aufdem GREENTECH FESTIVAL mit über 20.000 erwarteten Besucher:innen. Die amMittwoch startende Veranstaltung auf dem ehemaligen Flughafen Tegel ist eineMischung aus Konferenz, Messe und Erlebnis. Unternehmen, Innovator:innen undpolitisch aktiven Interessensgruppen wird hier eine globale Plattform geboten,um neue Technologien, mutige Ansätze und umsetzbare Lösungen für einennachhaltigen Wandel zu erleben. Mit Blick auf die global wachsendeWasserknappheit, die direkt durch den Klimawandel beeinflusst wird, legt derweltweit führende Kosmetikkonzern dieses Jahr den Fokus auf das Thema Wasser -eine der kostbarsten Ressourcen dieses Planeten.Allein Deutschlands Wasserfußabdruck ist groß: Im Schnitt verbraucht jederMensch hierzulande rund 128 Liter Trinkwasser am Tag für Körperpflege, Kochen,Trinken, Wäschewaschen oder Putzen. Das zeigen Daten des StatistischenBundesamtes. Laut Umweltbundesamt liegt dieser Verbrauch rund 56-mal höher, wennman zusätzlich die Wassermengen berücksichtigt, die für die Produktion vonEnergie, Lebensmitteln, Kleidung und anderen Produkten des täglichen Lebensverwendet werden. Grund genug für den Kosmetikkonzern L'Oréal, um auf demGREENTECH FESTIVAL über Wasserverantwortung zu sprechen. An seinem Stand zeigtL'Oréal deswegen drei Lösungen aus dem Industrie-, B2B- und B2C-Bereich, diedeutlich machen: Smarte Technologien und Transparenz sind die Basis fürmessbaren Wasserschutz."Wasserverbrauch ist eine der größten Umweltauswirkungen der Kosmetikindustrie.Wir sind davon überzeugt, dass es in unserer Verantwortung liegt, unseren Teilzum Schutz der natürlichen Ressourcen der Erde beizutragen. Jeder Tropfen Wasserist kostbar. Deswegen setzen wir Lösungen um, die unsere Produktion, unsereProdukte und ihre Anwendung positiv verändern", sagt Kenneth Campbell , GeneralManager L'Oréal DACH.Tech for Good: Wasser im industriellen Endlos-KreislaufAm L'Oréal Stand wird der industrielle Waterloop-Standard am Beispiel deritalienischen Fabrik in Settimo vorgestellt. Das Werk liegt in der Nähe vonTurin und beschäftigt über 340 Mitarbeitende, die täglich Haarpflege- undMake-up-Produkte, unter anderem für Marken wie Garnier, L'Oréal Paris undMaybelline, für 30 Länder herstellen. Das Werk wird zu 100 Prozent miterneuerbarer Energie betrieben. Darüber hinaus ist Settimo seit 2018 eineWaterloop-Fabrik. Das bedeutet, dass 100 % des Wassers für industrielle