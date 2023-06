50Hertz, decarbon1ze, LichtBlick und Stromnetz Berlin wollen systemdienliches Laden von E-Fahrzeugen erleichtern

Berlin/Hamburg (ots) -



- Erstmals Implementierung eines virtuellen Bilanzierungsgebietes

- E-Autofahrer*innen können eigenen Stromanbieter an andere Ladesäulen

"mitnehmen"

- Modell ermöglicht mehr Komfort und mehr Tariffreiheit beim Laden unterwegs



Zukünftig sollen Fahrer*innen von Elektrofahrzeugen auch an öffentlichen

Ladesäulen ihren Wunschtarif auswählen können. In einem gemeinsamen Pilotprojekt

erproben derzeit erstmals in Deutschland der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz,

der Ökostromanbieter LichtBlick, das IT-Startup decarbon1ze und der

Verteilnetzbetreiber Stromnetz Berlin die dahinterstehenden IT-Prozesse. Kern

der Zusammenarbeit ist es, dass der Strombezug an einer öffentlichen oder

halb-öffentlichen Ladesäule nicht mehr ausschließlich an deren Betreiber

gekoppelt ist, sondern die Nutzerinnen und Nutzer ihren eigenen Anbieter über

ihr jeweiliges Abrechnungssystem mitnehmen können. Die Zuordnung der Strommengen

erfolgt über ein sogenanntes virtuelles Bilanzierungsgebiet und wird über den

Bilanzkreis des eigenen Stromanbieters abgerechnet.