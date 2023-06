Plug Power: Gigantischer Anstieg! Was plant der CEO wirklich?

Starke Nerven mussten die Investoren des US-Unternehmens Plug Power bislang beweisen – und werden jetzt vielleicht dafür belohnt: Zum Wochenstart hat die Wasserstoff-Aktie um 15 Prozent zugelegt. Damit notiert der Titel jetzt oberhalb der zehn US-Dollar-Marke, für viele Anleger ein klar positives Signal. Doch eindeutig ist die Lage keinesfalls: Seit die Aktie des Brennstoffzellenhersteller zu Beginn des Jahres 2021 mit einem rasanten Kursanstieg beeindruckt hat, ist es – von kurzen Peaks unterbrochen - stetig bergab gegangen.

Weder die Energiekrise noch der Aufschwung vieler Tech-Titel zum Jahresstart konnten der Wasserstoff-Aktie bislang nachhaltig helfen. CEO Andy Marsh blickt dennoch optimistisch in die Zukunft. Bei Plug Power füllen sich nämlich die Auftragsbücher, verbunden mit einer hohen Umsatzerwartung verleiht das dem Titel Flügel: "Plug hat erfolgreich ein florierendes Geschäft aufgebaut. Wir freuen uns, unsere geladenen Gäste in unserer hochmodernen Gigafactory begrüßen zu dürfen, wo sie sich aus erster Hand davon überzeugen können, dass wir nicht nur greifbare Produkte verkaufen und einsetzen, sondern auch unseren Betrieb ausgeweitet haben", so Marsh in einer Pressemitteilung, die einen Webcast für Analysten am kommenden Mittwoch, den 14. Juni ankündigt. Und weiter: