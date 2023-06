Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- DUH weist bei BMW Abschalteinrichtungen in der Motorsteuerungssoftware sowiehohe Emissionen bei Labor- und Straßenmessungen nach: Damit ist die Aussagevon früherem BMW-Vorstand widerlegt, dass BMW saubere und die besten Dieselder Welt habe und es keinerlei Abschalteinrichtungen bei BMW gebe- Emissions-Kontroll-Institut der DUH misst die höchsten festgestelltenStickoxidemissionen bei Dieselfahrzeugen: BMW 525d mit bis zu 32-facher undBMW 318d mit bis zu 49-facher Überschreitung des Stickoxid-Grenzwerts- Software-Analyse der Motorsteuerung zeigt mehrere Abschalteinrichtungen beiBMW-Modell, nur unter laborähnlichen Fahrbedingungen werden diese nichtaktiviert- DUH fordert vom Kraftfahrt-Bundesamt Veröffentlichung aller vorliegendenAbgasmessungen sowie Software-Analysen zu Abschalteinrichtungen bei BMW undsofortige Stilllegung oder Anordnung amtlicher Hardware-NachrüstungenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) weist alarmierende Stickoxid (NOx)-Emissionen anmehreren BMW Diesel-Pkw der Abgasstufen Euro 5 und 6 in Labor- undStraßenabgasmessungen nach. Zudem dokumentiert die DUH in derMotorsteuerungssoftware Programmzeilen, die genau bestimmen, bei welchenBetriebsbedingungen eine ordnungsgemäße Abgasreinigung deaktiviert wird. Diegemessenen NOx-Emissionen sind die bislang höchsten, die die DUH innerhalb ihresEmissions-Kontroll-Instituts (EKI) festgestellt hat. Damit widerlegt die DUH denfrüheren BMW-Vorstandsvorsitzender Harald Krüger, der am 27. September 2017 aufder IAA erklärt hatte: "Wir haben an den Fahrzeugen nicht manipuliert. Wir habenDiesel, die sind sauber. Und die sind die besten dieser Welt. Es gibt keinDefeat Device bei der BMW Group.""Es ist erschütternd, dass wir selbst mehr als sieben Jahre nach Bekanntwerdendes Dieselskandals die höchsten bislang von uns gemessenen Stickoxidemissionenbei Dieselfahrzeugen im realen Fahrbetrieb feststellen und in derMotorsteuerungssoftware Abschalteinrichtungen finden. Die extrem hohenEmissionen an Stickoxiden bei den untersuchten BMW-Modellen lassen sich nichtmit veränderten Fahrprofilen auf der Straße im Gegensatz zum Labor erklären. Inden letzten Jahren hat die BMW AG immer wieder Rekordgewinne eingefahren, 2022alleine 18,5 Milliarden Euro. Trotz dieser immens hohen Gewinne ist BMW nichtbereit, die vielen hunderttausend noch auf europäischen Straßen die Luftverpestenden Betrugs-Diesel stillzulegen beziehungsweise so nachzurüsten, dasssie auch bei winterlichen Temperaturen oder höherer Last eine funktionierendeAbgasreinigung aufweisen. Sollte das Kraftfahrt-Bundesamt weiterhin untätigbleiben, werden wir mit der bereits 2021 dort eingereichten Klage die