Sunmaxx PVT stellt neues PVT-Modul mit 80% Wirkungsgrad auf der Intersolar Europe vor (FOTO)

Dresden (ots) - Sunmaxx PVT nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal an dem

wichtigsten Event der Solarbranche teil und präsentiert seine hocheffizienten

PVT-Module. Laut unabhängigen Messungen des Fraunhofer-Instituts für Solare

Energiesysteme ISE in Freiburg erreicht das Premiummodul PX-1 von Sunmaxx PVT

eine Gesamteffizienz von 80%. Das photovoltaisch-thermische (PVT) Modul basiert

auf der neuesten PV-Modultechnologie und besteht aus 108 PERC-Halbzellen im

M10-Format. Die Abmaße des Moduls liegen bei 1750 x 1140 mm und die elektrische

Leistung liegt bei 400 Watt, was einer elektrischen Effizienz von 20%

entspricht.



Bei der Messung durch das Fraunhofer-Institut wurde eine thermische Leistung von

1200 Watt, was einem thermischen Kollektorwirkungsgrad Eta0 von 60% entspricht,

ermittelt. Dieser Wert wurde unter MPP-Bedingungen bei solarer Volleinstrahlung

und 25 °C Umgebungs- und Modultemperatur sowie einer Windgeschwindigkeit von 0

m/s gemessen. In Kombination mit der elektrischen Seite ergibt sich damit ein

Gesamtwirkungsgrad von 80%.