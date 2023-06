JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 690 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 690 Euro belassen. Die jüngste Rally der Aktie sei zumindest teilweise auf das große Marktpotenzial des Halbleiterindustrie-Ausrüsters im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zurückzuführen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Technologie sollte auch weiterhin als Kurstreiber fungieren. Es sei aber noch zu früh, eine Anhebung der Unternehmensziele für 2030 zu erwarten./edh/ajx

