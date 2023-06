Fachmesse REHAB Karlsruhe startet am Donnerstag / KI, Robotik und assistive Technologien Rund 300 Anbieter aus 17 Nationen zeigen neueste Hilfsmittel und innovative Therapie- und Pflegeangebote (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes leben Ende des

Jahres 2021 rund 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen in Deutschland, somit

fast jeder Zehnte. Hinzukommt, dass laut Pflegestatistik Ende 2021 rund 5

Millionen Menschen pflegebedürftig waren. Pflege und Rehabilitation sind ein

wachsender Milliardenmarkt: Für Hilfsmittel gaben allein die gesetzlichen

Krankenkassen im Jahr 2022 fast 10,4 Milliarden Euro aus.



Eine der bedeutendsten Fachmessen für Rehabilitation, Therapie, Pflege und

Inklusion weltweit , die REHAB Karlsruhe, findet vom 15. bis 17. Juni 2023 in

drei barrierefreien Hallen plus Freigelände der Messe Karlsruhe statt. Rund 300

Ausstellende aus 17 Ländern präsentieren auf rund 35.000 Quadratmeter neueste

Hilfsmittel und Therapiegeräte, Pflege- und orthopädietechnische Innovationen .

Fachbesuchende, Menschen mit Behinderung und Angehörige können sich hier auf elf

thematisch angeordneten Marktplätzen über die aktuellen Branchentrends

informieren und sich mit Fachleuten austauschen . Hunderte, vielfältige

Hilfsmittel können vor Ort ausprobiert und direkt verglichen werden: wie

Rollstühle, Scooter, Rollatoren, Handbikes, behindertengerechte Autos sowie

Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche.