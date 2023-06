IperionX produziert Titankomponenten für Ford Motor Company

13. Juni 2023 / IRW-Press / - IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) hat ein Arbeitsabkommen hinsichtlich der Lieferung von Titanmetallkomponenten an Ford Motor Company („Ford“, NYSE: F) unter Verwendung des einzigartigen, zu 100 % recycelten und kohlenstoffarmen Titanmetalls von IperionX unterzeichnet. Ford und IperionX haben aktiv zusammengearbeitet, um eine Reihe hochwertiger Titankomponenten für zukünftige Serienfahrzeuge von Ford Performance zu entwickeln, zu testen und additiv herzustellen.

Ford Performance ist die Hochleistungs- und Rennsportabteilung von Ford Motor Company und bekannt für eine Reihe von Hochleistungsfahrzeugen wie den F150 Raptor, den Bronco Raptor, den Mustang Mach 1 und den Shelby GT500. Ford ist bestrebt, der einzige Hersteller zu sein, der in der Formel 1, bei den 24 Stunden von Le Mans mit dem Mustang GT3, in der WRC mit dem M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1, bei der Baja 1000 mit dem Ranger Raptor und dem Bronco sowie in der NASCAR und den Supercars mit dem Mustang antritt.

Dieses Arbeitsabkommen mit Ford folgt auf ein detailliertes Programm mit Qualitäts- und Festigkeitstests am kohlenstoffarmen, zirkulären Titanmetall von IperionX. Die Abteilungen von Ford für Nachhaltigkeit und moderne Materialien führten eine Reihe von Testverfahren durch und bestätigten, dass das Titan von IperionX die gemäß den internationalen ASTM-Normen erforderlichen Parameter übertrifft.

Die Titankomponenten werden einer umfassenden „Finishing Study“ unterzogen, um eine Reihe potenzieller Oberflächenbehandlungen der Teile zu bewerten. Die aus diesem Arbeitsabkommen gewonnenen Erkenntnisse werden das endgültige Design und die Stückkosten für eine Reihe kohlenstoffarmer Titankomponenten für Serienfahrzeuge von Ford Performance bestimmen.

Aus Titan gefertigte Automobilteile bestechen durch ein hervorragendes Verhältnis zwischen Stabilität und Gewicht, eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine außergewöhnliche Langlebigkeit und können – einzigartig bei den Technologien von IperionX – am Ende der Produktlebensdauer nachhaltig recycelt werden. Die eigenen Technologien von IperionX bieten beträchtliche Nachhaltigkeitsvorteile, die für eine kohlenstoffarme, vollständig zirkuläre Titan-Automobil-Lieferkette von grundlegender Bedeutung sind – Eigenschaften, die mit keinem anderen bekannten kommerziellen Titan-Produktionsverfahren erzielt werden können.