Nach dem letzten Abwärtstrend im Zeitraum zwischen Juni 2021 und September 2022 hat die Continental-Aktie im Bereich von 44,32 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht und versucht sich seitdem an einer Erholungsbewegung. Ein Blick auf den Zeitraum seit Februar letzten Jahres zeigt hierbei klare Trendwendebemühungen in Form einer inversen SKS-Formation und einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 76,40 Euro. Dieses Niveau wurde bislang noch nicht erreicht, allerdings wächst die Wahrscheinlichkeit auf einen baldigen Test nach Auflösung der Handelsspanne der letzten Monate seit Mitte März durch einen Anstieg über 70,00 Euro merklich an. Hierbei kommen sowohl kurzfristig, wie auch mittelfristig orientierte Anleger auf ihre Kosten.

Großes Signal steht noch aus