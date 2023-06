GORE STARTET STUDIE ZUM VERGLEICH ZWISCHEN DER BALLONEXPANDIERBAREN ENDOPROTHESE GORE VIABAHN VBX UND STENTS AUS REINEM METALL

FLAGSTAFF, Arizona, 13. Juni 2023 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates (Gore) gab heute den Beginn der klinischen Studie Gore VBX FORWARD (NCT05811364) bekannt, in welcher der VBX Stent Graft mit dem reinen Metallstent bei Patienten mit komplexer iliakaler Verschlusskrankheit verglichen wird.

Diese prospektive, multizentrische, randomisierte und kontrollierte Studie wird bis zu 40 Prüfzentren in den Vereinigten Staaten, Australien, Neuseeland und Europa umfassen. Schätzungsweise 244 Probanden werden im Verhältnis 1:1 in die VBX-Stentgraft-Gruppe oder die Kontrollgruppe (BMS) randomisiert und erhalten bis zu fünf Jahre nach dem ersten Eingriff Nachuntersuchungen.

Der primäre Endpunkt ist die primäre Durchgängigkeit nach einem Jahr. Zu den sekundären Endpunkten gehören der technische Erfolg, der Erfolg bei akuten Eingriffen, der klinische Erfolg, zusätzliche Durchgängigkeit und Ergebnisse bei der Revaskularisierung von Zielläsionen sowie Kennzahlen zur Verbesserung der Patientenergebnisse. Die Einjahresergebnisse der Studie werden für 2027 erwartet. Danach sollen die Ergebnisse veröffentlicht und auf großen Kongressen vorgestellt werden.

Ein fachgebietsübergreifender ärztlicher Lenkungsausschuss, der ein breites Spektrum an Praxiserfahrung und -perspektive mitbringt, wurde zusammengestellt, um gemeinsam mit Gore die Planung und Durchführung dieser Studie zu leiten.

„Es gibt nur wenige randomisierte langfristige Vergleichsdaten für die Wahl eines Stents zur Behandlung der iliakalen Verschlusskrankheit. Die VBX FORWARD Studie bietet die Möglichkeit, die Praxisrichtlinien in diesem Bereich positiv zu beeinflussen. Ich freue mich darauf, die Daten über das gesamte Spektrum klinischer Szenarien, bei denen der VBX Stent Graft einen Vorteil gegenüber Stents aus reinem Metall bieten könnte, zu sehen und weiterzugeben", sagte Melissa Kirkwood, M.D., Professor und Chief of Vascular Surgery, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas und Mitglied vom Lenkungsausschuss der VBX FORWARD Studie.