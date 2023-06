Kosten- und Zeiteinsparung durch E-Learning-Plattformen Florian Janko verrät, warum Handwerksbetriebe auf Online-Schulungen setzen sollten (FOTO)

Heidelberg (ots) - Florian Janko ist der Gründer und Geschäftsführer der

Online-Akademie SEM2GO. Mit seinem Angebot ermöglicht er es Unternehmen,

erforderliche Schulungen und Sicherheitsunterweisungen ihrer Mitarbeiter

schnell, einfach und flexibel online zu absolvieren. Damit löst der

E-Learning-Experte eine der größten Herausforderungen der Branche. Hier erfahren

Sie, warum auch Handwerksbetriebe heute auf Online-Schulungen setzen sollten.



Im Zeitalter der Digitalisierung gewinnt E-Learning mehr und mehr an Bedeutung.

Insbesondere Handwerksbetriebe stehen vor der Herausforderung, ihre Mitarbeiter

kontinuierlich weiterbilden zu müssen - zum Beispiel, wenn es darum geht,

Gefahren schnell und zuverlässig zu erkennen und zu vermeiden. Nur so kann es

ihnen gelingen, mit den stetig wachsenden Anforderungen Schritt zu halten.

Herkömmliche Schulungen erfordern in diesem Zusammenhang oft hohe finanzielle

Investitionen. Hinzu kommt, dass sie sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Die

Mitarbeiter müssen für die Dauer der Schulung vom Arbeitsplatz abwesend sein,

was zu Arbeitsausfällen und Produktivitätsverlusten führen kann.

"Online-Schulungen bieten hier eine flexible und kostengünstige Alternative",

weiß Florian Janko von der Online-Akademie SEM2GO. "Die Mitarbeiter können von

überall aus lernen, ohne an einen bestimmten Ort gebunden zu sein."