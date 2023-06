13. Juni 2023, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / IRW-Press / – Alpha Metaverse Technologies Inc. (CSE: ALPA) (OTC: APETF) (FWB: 9HN0), („Alpha“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Namensänderung von „Alpha Metaverse Technologies Inc.“ in „AlphaGen Intelligence Corp.“ plant. Sofern die Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) zustimmt, wird auch das Börsensymbol von „ALPA“ in „AIC“ umbenannt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Änderungen des Namens und des Börsensymbols am 14. Juni 2023 in Kraft treten werden und die Stammaktien unter dem neuen Firmennamen und Börsensymbol zum entsprechenden Zeitpunkt in den Handel an der CSE starten. Das Unternehmen wird außerdem eine neue nationale Wertpapierkennnummer (CUSIP 02080J107) und eine neue internationale Wertpapierkennnummer (ISIN CA02080J1075) für seine Stammaktien verwenden.